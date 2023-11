Excuses en geld voor hoteliers die lang wachtten op geld Booking

Booking.com is door het stof gegaan tegenover gedupeerde hoteliers en andere verhuurders van vakantieverblijven die maandenlang op hun geld moesten wachten. Door problemen na een systeemupgrade afgelopen zomer kregen veel partners van het oorspronkelijk Nederlandse internetbedrijf lange tijd niet het geld dat hun gasten via de boekingssite hadden betaald. Partners die meer dan 21 dagen hebben moeten wachten op hun geld krijgen deze maand een vergoeding, die begint bij een bedrag van 50 euro.

“We weten dat dit voor sommige van jullie een impact op jullie bedrijf en jullie professionele en privéleven heeft gehad”, schrijft topman Glenn Fogel in een e-mail die op sociale media circuleert. “We weten dat we tekort zijn geschoten en we erkennen dat we veel moeten doen om uw vertrouwen terug te winnen.”

In reacties op de brief in een Facebookgroep van gedupeerden, die 3400 leden telt, reageren sommigen schamper op de hoogte van het bedrag. Het precieze bedrag dat gedupeerde hoteliers krijgen, hangt volgens een woordvoerster van Booking.com af van de duur van de vertraging en de hoogte van het verschuldigde bedrag.

De problemen met het overmaken had wereldwijd grote gevolgen, omdat veel hoteliers en verhuurders van vakantieverblijven vrijwel volledig afhankelijk zijn van Booking.com voor reserveringen. Een groep Japanse hoteluitbaters dreigde in oktober met een collectieve rechtszaak tegen het bedrijf, schreef The Japan Times.

Moederbedrijf Booking Holdings, waar ook vluchtenzoekmachine Kaya en restaurantapp OpenTable onder vallen, had in commercieel opzicht weinig te lijden onder de problemen. Het bedrijf boekte dankzij de sterke opleving van het toerisme een recordwinst van 2,5 miljard dollar.