LTO houdt vol: zolang glyfosaat veilig is, mag gebruik landbouw

Landbouworganisatie LTO blijft bij het standpunt dat zolang gewasbeschermingsmiddelen als veilig beoordeeld worden, deze mogen worden gebruikt in de Nederlandse landbouw. Dat zegt de LTO als reactie op het besluit van de Europese Commissie dat de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog tien jaar langer toegestaan is.

De LTO verwees in een eerder standpunt naar de bevindingen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Die stelden volgens de LTO vast dat er veilig gebruik van glyfosaat in Europa mogelijk is. “Tegelijkertijd maken wij ons ook zorgen over nieuwe signalen dat (een mix van) gewasbeschermingsmiddelen mogelijk het risico op neurologische aandoeningen als Parkinson kan vergroten”, zei LTO eerder over de volgens hen “complexe en genuanceerde situatie” rond glyfosaat.

Dat de Europese Commissie de vergunning verlengt, hoeft niet te betekenen dat de verkoop van producten met glyfosaat de komende jaren in Nederland zoals voorheen blijft toegestaan. EU-landen mogen zelf bepalen waar en hoe ze het middel precies toelaten.