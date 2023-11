Maaltijdboxenbezorger HelloFresh keldert op beurs na winstalarm

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh werd donderdag ruim een vijfde minder waard op de beurs in Frankfurt. Het is het grootste koersverlies voor het bedrijf sinds de beursgang in 2017. Beleggers schrokken van een winstalarm van het bedrijf, dat kampt met een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse markt en hogere kosten.

Vorige maand meldde HelloFresh, dat ook in Nederland actief is, al opnieuw minder klanten en ingrediƫnten voor maaltijden te hebben bezorgd in het derde kwartaal. Maar het bedrijf hield bij de publicatie van de kwartaalcijfers wel vast aan zijn jaarverwachtingen voor de winst en omzet.

Vanwege onverwachte problemen in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt van HelloFresh, werden de jaarverwachtingen nu echter toch verlaagd. Voor dit jaar wordt een winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen voorzien van 430 miljoen tot 470 miljoen euro. Eerder werd gerekend op een winst van 470 miljoen tot 540 miljoen euro. De jaaromzet zal met 2 tot 5 procent groeien, tegen een eerdere voorspelling van maximaal 8 procent.

In de VS kampt het bedrijf onder meer met “een lange opstart” van de nieuwe productiefaciliteit in de staat Arizona. Ook duurt het geplande onderhoud van een productiefaciliteit in de staat Illinois langer dan verwacht. Volgens het bedrijf zijn de problemen echter van tijdelijke aard en zullen ze niet tot in het nieuwe jaar aanhouden.