Modebedrijf Burberry merkt afzwakking luxemarkt

Het Britse modebedrijf Burberry heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de afzwakking van de markt voor luxeproducten nu consumenten door de hoge inflatie en onzekere economie de hand meer op de knip houden. Vooral op de Amerikaanse markt staat de verkoop van trenchcoats en kleding met het kenmerkende Burberry-ruitmotief onder druk.

De zogeheten vergelijkbare winkelverkoop steeg in de afgelopen periode op jaarbasis met slechts 1 procent. Dat was nog een plus van 18 procent in het voorgaande kwartaal.

Burberry zegt dat de afzwakkende luxemarkt er ook voor zorgt dat het bedrijf mogelijk niet aan zijn omzetdoelstellingen voor het gehele boekjaar kan voldoen, met ook een impact op de winst.

Andere luxebedrijven hebben eveneens te kampen met afzwakkende vraag, waaronder Louis Vuitton-moederconcern LVMH, Cartier-eigenaar Richemont en Gucci-moeder Kering.