Netbeheerders willen hogere tarieven grootverbruikers bij drukte

Bedrijven die veel elektriciteit gebruiken moeten binnen enkele jaren mogelijk meer geld betalen voor stroom op drukke momenten. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd of TenneT als beheerder van het hoogspanningsnet in heel Nederland hogere tarieven mag vragen aan grootgebruikers tijdens spitsmomenten. Die tarieven moeten volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie gaan gelden voor onder meer bedrijven in de industrie en grote fabrieken.

Momenteel raakt het stroomnet soms overbelast op momenten waarop veel elektriciteit wordt opgewekt en verbruikt, bijvoorbeeld aan het einde van de middag. Netbeheer Nederland wil dat grootverbruikers daarom flexibeler omgaan met energie en vaker stroom gebruiken op rustige momenten. Elektriciteit gebruiken tijdens daluren wordt dan juist goedkoper dan dat het nu is, zegt de woordvoerder. Hoe de tarieven eruit gaan zien is nog niet bekend.

Als de ACM de plannen goedkeurt wil Netbeheer Nederland ze zo snel mogelijk invoeren, meldt de zegsman. De toezichthouder verwacht voor maart volgend jaar met een conceptbesluit te komen, waar verschillende partijen op kunnen reageren. Later komt de ACM met een definitief besluit.