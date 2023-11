Pricewise: helft Nederlanders stelt aankoop uit voor Black Friday

De helft van de Nederlanders stelt aankopen uit tot het koopjesfestijn Black Friday. De verschillen per leeftijdscategorie zijn volgens onderzoek van prijsvergelijker Pricewise wel groot. In de leeftijdscategorie van 16 tot en met 29 jaar stelt 60 procent zijn aankopen uit. Van de Nederlanders tussen 40 en 49 jaar is dat 43 procent.

Mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot en met 39 jaar zijn zich ook zeer bewust van Black Friday, want 58 procent stelt aankopen uit. Inmiddels is Black Friday, de dag waarop winkels stunten met koopjes, geen vrijdag meer, maar een periode van bijna twee weken geworden.

Hans de Kok, directeur van Pricewise, adviseert consumenten dan ook nog even te wachten met inkopen. “Black Friday duurt inmiddels bijna twee weken. Je ziet dat er een opbouw gaande is waarbij kortingen steeds hoger worden in deze actieperiode.”

Ook wordt er steeds meer aangeboden met Black Fridaykorting. Waar het vroeger vaak producten waren, krijgen consumenten nu ook korting op diensten en abonnementen. Zo is het mogelijk om telefoon-, televisie- en internetdeals te sluiten op Black Friday.