Siemens boekt recordomzet, maar ziet groei volgend jaar vertragen

Het Duitse industriële concern Siemens heeft het afgelopen boekjaar met een recordomzet afgesloten, maar voorziet wel dat de inkomsten het komende jaar zullen afzwakken. Dat komt onder meer omdat de vraag naar softwaregestuurde productlijnen in China nog niet is hersteld.

In het afgelopen boekjaar steeg de omzet met 11 procent tot 77,8 miljard euro, boven de verwachtingen van marktkenners. De nettowinst verdubbelde bijna tot 8,5 miljard euro. “Het boekjaar 2023 was een jaar met meerdere records: in onze industriële activiteiten bereikten de winst en de winstmarge het hoogste niveau ooit”, stelt Roland Busch, topman van Siemens.

Voor het boekjaar 2024, dat loopt tot september, verwacht Siemens dat de omzetgroei vertraagt tot tussen de 4 en 8 procent.

Daarbij draaien niet alle bedrijfsonderdelen van het conglomeraat met winst. Siemens Energy, de windturbinedivisie, moest deze week te hulp geschoten worden door de Duitse overheid met een miljardensteunpakket. Vorige maand sloeg Siemens Energy alarm over zijn in moeilijkheden verkerende windturbinedivisie Siemens Gamesa, die kampt met tegenvallende orders en stijgende kosten.