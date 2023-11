Spoorstaking Duitsland veroorzaakt massale uitval treinen

De staking van Duitse machinisten en ander spoorpersoneel heeft donderdag geleid tot de uitval van duizenden treinen in Duitsland. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn verklaarde op haar website dat de “nooddienstregeling is gestart”, waarbij slechts 20 procent van de diensten wordt gereden.

De staking van de spoorvakbond GDL begon woensdag om 22.00 uur en zal donderdag om 18.00 uur eindigen. Het is de eerste waarschuwingsactie van GDL in het huidige loongeschil met Deutsche Bahn. Met de staking wil de vakbond de druk op de spoorwegmaatschappij opvoeren om in te stemmen met de eisen.

De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 555 euro per maand en een inflatiecompensatiebonus voor een periode van twaalf maanden. Ook wil de bond een kortere werkweek van 35 uur met volledige looncompensatie. Volgens de spoorwegmaatschappij is dat echter niet haalbaar.

Internationale treinen van Nederland naar Duitsland zijn volgens de NS ook komen te vervallen door de staking op het Duitse spoor. Het gaat daarbij om de ICE International-treinen, de Intercity Berlijn en de Nightjet-slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland.

De volgende onderhandelingsronde tussen de twee partijen stond gepland voor donderdag en vrijdag. Na de aankondiging van de staking trok Deutsche Bahn zich echter terug. Volgens een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij is het bedrijf nu vooral bezig om het treinverkeer op vrijdag weer op gang te krijgen.