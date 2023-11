Strijd om merknaam crompouce is volgens experts kansloos

Juridische schatten de kans op erkenning van de merknaam crompouce niet hoog in. De Utrechtse Bakker Ulrika Menig beweert de crompouce, een kruising tussen een tompouce en een croissant, als eerste op de markt te hebben gebracht en haar advocaten hebben de afgelopen weken bij tientallen bakkers, ketens en supermarkten gedreigd met juridische actie.

Sommige bakkers hebben gekozen voor samenwerking met Menig. Zo is de Katwijkse bakkersketen Van Maanen, die deze maand een ‘House of Crompouce’ pop-upstore aan de Amsterdamse Prinsengracht opende, inmiddels licentiehouder.

Maar Gregor Vos van Brinkhof Advocaten acht de zaak kansloos. “Dit gaat heel lastig worden. Het woord crompouce is vooral een beschrijving van het product, een kruising tussen een tompouce en een croissant. In de perceptie van de consument gaat het niet om een merk. Een merknaam moet onderscheidend zijn, en daar is in dit geval geen sprake van. Bovendien wordt de naam inmiddels ook al door iedereen beschrijvend gebruikt. Misschien is deze mevrouw echt de eerste geweest die dit product op de markt heeft gebracht, maar de naam die ze hiervoor heeft bedacht is ongelukkig gekozen.”

Ook merkenrecht-advocaat Radboud Ribbert, partner bij het Amerikaanse Greenberg Traurig, betwijfelt of de zaak voor de rechter stand gaat houden. Menig heeft de naam van haar gebakje auteursrechtelijk beschermd. “Dat heeft ze slim gedaan”, zegt Ribbert: “Het gaat om een combinatie van een tompouce en een croissant, dus die naam dekt de lading. Maar het idee achter het product, een croissant gevuld met room met een roze glazuurlaag eroverheen, kun je niet beschermen. Aan een idee op zich kan je geen rechten ontlenen. Bovendien moet het om een geheel nieuw en oorspronkelijk product gaan en ik begrijp uit berichten in de pers dat het maar de vraag is of dat het geval is.”

In 2020 liet Menig de merknaam en het product registreren. Ambachtelijke bakkers mogen volgens Menig voortaan alleen in licentie het product verkopen, anderen worden gesommeerd de verkoop te staken.

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo, die eigen versies van de crompouce op de markt brachten, zijn ook aangeschreven door de advocaten van Menig. Zij willen nog geen commentaar geven.