Strukton verkoopt na roerige periode onder Sanderink onderdeel

Bouwbedrijf Strukton verkoopt zijn in elektriciteitsnetwerken gespecialiseerde onderdeel aan installatiebedrijf SPIE. Het bouwconcern kondigde eerder al aan onderdelen te willen verkopen, om zich zo meer te kunnen richten op bouwactiviteiten op en om het spoor. Daarnaast werkt het bedrijf aan het gezonder maken van de eigen financiën na een roerige periode onder de voor onbepaalde tijd geschorste topman Gerard Sanderink.

Grid Solutions, zoals het Strukton-onderdeel heet, is gespecialiseerd in de bouw van hoogspanningsstations en middenspanningsinstallaties. Ruim honderd medewerkers gaan mee over naar de van oorsprong Franse technisch dienstverlener SPIE. Dat bedrijf denkt met de overname, die naar verwachting in december rond is, zijn positie te versterken in het oosten van Nederland. De bedrijven maakten niet bekend hoeveel er is betaald voor Grid Solutions.

In maart schorste Strukton de toenmalige topman Sanderink, die een privéconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte. De ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde later dat hij voor onbepaalde tijd op afstand van zijn bedrijf mocht worden gezet, omdat hij de belangen van veel werknemers en grote klanten in gevaar bracht. Financieel leed het bedrijf ook. Strukton boekte in 2020, het laatste jaar waarover het bedrijf een jaarverslag heeft gepubliceerd, een verlies van bijna 200 miljoen euro.