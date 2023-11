Tot 600 snellaadstations erbij in N-Holland, Flevoland en Utrecht

In Noord-Holland, Flevoland en Utrecht worden de komende zeven jaar tot zeshonderd snellaadstations aangelegd. Dat is geregeld in één aanbesteding. Elektrische rijders kunnen de eerste nieuwe snelladers medio volgend jaar gebruiken. Momenteel is er maar één publiek snellaadstation in de drie provincies.

Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers deden. Ruim driekwart van de 74 gemeenten in de drie provincies bundelden hiervoor hun krachten, meldt de provincie Noord-Holland. Shell Recharge, TotalEnergies en NXT 50five gaan de snelladers plaatsen, beheren en exploiteren.

Gemeenten hebben 176 locaties aangewezen waar snel kan worden gebouwd, zowel op “strategische” locaties buiten de bebouwde kom, maar ook bij winkelgebieden, sportcentra en bedrijventerreinen. De brede samenwerking moet ervoor zorgen dat de snellaadplekken goed zijn gespreid.

Op locaties waar sprake is van verstopping van het energienet nemen de drie bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen technische maatregelen om het snelladen toch mogelijk te maken, bijvoorbeeld met batterijkasten. De tarieven gaan variëren. Tijdens daluren of als er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, is laden goedkoper. De prijs is te zien via een app en op een scherm bij de snellader.

“Samen realiseren we zo een hoogwaardig en toegankelijk basisnetwerk van publieke snelladers”, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit, PvdA). “Dat is precies waar met de groei van het elektrisch rijden steeds meer behoefte aan is.” Olthof wijst erop dat een “explosieve” groei van elektrisch rijden wordt verwacht, die gepaard gaat met een sterk toenemende vraag naar snellaadpunten. “Op die verwachte groei spelen we in. En daarom hebben de aanbesteding ook niet aan slechts een partij gegund, maar aan drie. Zo spreiden we het risico en stimuleren we een gezonde marktwerking.”