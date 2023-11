Zorgen om economie zetten Amsterdamse beurs lager

De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe macro-economische cijfers zorgden voor somberte bij beleggers. Zo viel de industriële productie in de Verenigde Staten tegen en gaven Amerikaanse consumenten minder uit dan verwacht. Ook de olieprijzen doken omlaag, waarna onder andere energieconcern Shell en maritiem dienstverlener SBM Offshore aan waarde verloren op het Damrak.

De AEX eindigde 1,2 procent lager op 753,91 punten. Shell was met een min van ruim 3 procent een van de grootste verliezers bij de hoofdfondsen. Verzekeraar Aegon was met een winst van 2,5 procent de sterkste stijger, na een goed ontvangen kwartaalbericht.

De MidKap sloot 0,9 procent lager op 857,07 punten. SBM Offshore, dat grote opslag- en productieschepen levert aan oliebedrijven, verloor 3,2 procent. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis won 3,4 procent na een strategie-update, waarin het bedrijf zijn financiële doelstellingen aanscherpte.

De beurzen in Parijs en Londen zakten tot zo’n 1 procent, de DAX in Frankfurt eindigde juist 0,2 procent hoger. In Duitsland was onder andere industrieconcern Siemens een opvallende winnaar. Het bedrijf meldde het afgelopen boekjaar een recordomzet te hebben geboekt en won bijna 6 procent.

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh verloor meer dan een vijfde van zijn beurswaarde na een verlaging van de vooruitzichten.

Op de lokale markt werd Envipco 2 procent meer waard. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Siemens klom 5 procent in Frankfurt. Het industrieconcern behaalde in het afgelopen boekjaar een recordomzet.

In Londen zakte Burberry ruim 11 procent na tegenvallende resultaten van het Britse modemerk. Het bedrijf waarschuwde ook zijn omzetverwachting voor dit jaar waarschijnlijk niet te zullen halen.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent in prijs tot 73,27 dollar. Brentolie kostte 4,2 procent minder op 77,79 dollar per vat. Naast pessimisme over de wereldeconomie kwamen nieuwe cijfers naar buiten waaruit bleek dat de Amerikaanse olievoorraden groter waren dan eerder verwacht.