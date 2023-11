Aandeelhouders vragen Ajax ‘wat er is misgegaan’ rond Mislintat

Ajax heeft op de aandeelhoudersvergadering kritische vragen gekregen over het transferbeleid onder de weggestuurde directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Zo kreeg financieel directeur Susan Lenderink de vraag voorgelegd “wat er is misgegaan in uw functioneren”.

“Waarom heeft u twaalf keer een transfersom afgetekend zonder kritische toetsing”, vroeg Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Onder Mislintat ging ruim 110 miljoen euro op aan de komst van twaalf spelers, van wie veel relatief onervaren waren. Op dit moment staat Ajax, doorgaans een topclub, twaalfde in de Eredivisie. “Er wordt gekeken naar waarderingsmodellen en we weten allemaal dat de spelers veel lager werden gewaardeerd dan betaald is”, zei Everts ook.

Michael van Praag, even daarvoor aangetreden als voorzitter van de raad van commissarissen, verweet Everts “scorebordjournalistiek”. De waarde van de nieuw aangetrokken spelers, die tot nu toe teleurstellend presteren, kan nog altijd stijgen als ook de kwaliteit van het voetbal verbetert, stelde hij. “Met alle respect, maar u oordeelt nu als een supporter.”

De VEB liet zich eerder zeer kritisch uit over de gang van zaken rond Mislintat, naar wie forensische accountants en een advocatenkantoor nu een onderzoek doen vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Everts hamerde erop dat dit onderzoek niet alleen naar Mislintats transfers moet kijken, maar ook breder naar het transferbeleid van voor zijn komst.

Van Praag beloofde dat Ajax transparant zal zijn over de uitkomsten. “We hadden ook heel graag gehad dat we al over de uitslag konden beschikken, maar dat is helaas niet zo. Maar dat geeft ook aan dat het heel diepgaand gebeurt.” Ajax kondigde ook “corrigerende maatregelen” aan als belangenverstrengeling bewezen wordt.

Lenderink benadrukte dat Mislintat nooit in zijn eentje opereerde bij transfers. “Neem van mij aan dat we hem niet op pad hebben gestuurd met de portemonnee van Ajax”, zei ze. “Er zijn bij een transfer al gauw vijftien mensen betrokken.”

Tijdelijke Ajax-directeur Jan van Halst, tot voor kort lid van de rvc, noemde het voetbal “zwaar teleurstellend”. Gevraagd naar zijn rol als ‘voetbalcommissaris’ binnen de toezichthoudende raad sprak hij van een “snelkookpan” waarbij in korte tijd veel nieuwe mensen werden aangetrokken die het spelersbeleid bepaalden. “Zo’n snelkookpan is een erg kwetsbare situatie gebleken”, zei hij. “Ik hoop dat we in de toekomst meer stabiliteit en continu├»teit hebben.”