Aegon verder omhoog in vlakke AEX, Prosus daalt

Aegon ging vrijdag verder omhoog in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De verzekeraar won een dag eerder al 2,5 procent dankzij een sterk kwartaalbericht. Het aandeel kreeg er nu 1,3 procent bij en behoorde daarmee opnieuw tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen.

Techinvesteerder Prosus (min 0,7 procent) stond daarentegen onderaan in de AEX, na flinke verliezen in de Chinese techsector. In Hongkong kelderde tech- en webwinkel Alibaba 10 procent na een tegenvallend kwartaalbericht en het afblazen van de beursgang van zijn clouddivisie. Het bedrijf zag daarmee 20 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, ging mee omlaag en zakte 3 procent.

De stemming op Beursplein 5 bleef verder terughoudend, na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop dat de centrale banken klaar zijn met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie, maakte deze week plaats voor zorgen over de economische groei. Ook doken de olieprijzen flink omlaag.

De AEX noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 760,43 punten. Betaalbedrijf Adyen ging op kop met een plus van 1,7 procent. De MidKap won 0,7 procent tot 862,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen steeg een half procent, ondanks een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in oktober.

In de MidKap klom Arcadis 1,5 procent. Het advies- en ingenieursbureau won een dag eerder al ruim 3 procent, na goed ontvangen nieuwe doelstellingen. Analisten van investeringsbank Jefferies verhoogden daardoor het koersdoel voor het aandeel.

Ajax bleef onveranderd. De beursgenoteerde voetbalclub houdt vrijdag zijn aandeelhoudersvergadering. Zowel sportief als zakelijk gaat het Ajax dit seizoen niet voor de wind. De onrust binnen de club ontstond onder meer door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Naar hem loopt nog een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers. Ajax liet al weten dat het onwaarschijnlijk is dat het onderzoek voorafgaand aan de vergadering zal zijn afgerond.

De olieprijzen toonden enige stabilisatie na de stevige daling van ruim 4 procent een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 72,91 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 77,38 dollar per vat. In september kostte Brent nog bijna 98 dollar per vat. De euro was 1,0827 dollar waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder.