AEX koerst af op vlak begin, focus op olieprijzen en Ajax

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag vrijwel vlak te gaan beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop dat de centrale banken klaar zijn met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie, maakte deze week plaats voor zorgen over de economische groei. Ook doken de olieprijzen flink omlaag. Olie- en gasconcern Shell zakte daardoor donderdag al ruim 3 procent en sleepte de AEX mee omlaag. Shell noteerde donderdag ook ex dividend. Doordat een aandeel niet langer recht geeft op het dividend over de afgelopen periode daalt de koers doorgaans.

De olieprijzen krabbelden iets op na de stevige daling van ruim 4 procent een dag eerder, maar koersen desondanks af op een vierde week van dalingen. Een vat Amerikaanse olie kostte vrijdagochtend 0,1 procent meer op 72,99 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 77,48 dollar per vat. In september kostte Brent nog bijna 98 dollar per vat. De olieprijzen liggen nu op het laagste punt in ongeveer vier maanden, vooral door zorgen over de vraag. Kort na de aanval van Hamas op Israƫl gingen de prijzen nog even flink omhoog door vrees voor verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten. Maar die zorgen zijn naar de achtergrond verdwenen.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar de aandeelhoudersvergadering van Ajax. Zowel sportief als zakelijk gaat het de beursgenoteerde voetbalclub dit seizoen niet voor de wind. De onrust binnen de club ontstond onder meer door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Naar hem loopt nog een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers. Maar Ajax liet eerder weten dat het onwaarschijnlijk is dat het onderzoek voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering zal zijn afgerond.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,1 procent. Dat kwam vooral door een koersval van 10 procent van Alibaba. Het Chinese tech- en webwinkelconcern kwam met tegenvallende cijfers en schrapte zijn eerdere plan om de divisie voor cloudsoftware apart naar de beurs te brengen. Amerikaanse beperkingen op de export van geavanceerde chiptechnologie naar China zaten die beursgang dwars. Door het koersverlies zag Alibaba zo’n 20 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger het weekeinde in. De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder.