Alles wat je moet weten over omscholen naar de techniek 

Er heerst veel onwetendheid over de omscholingsmogelijkheden naar de techniek. Van alle potentiële omscholers weet circa de helft niet wat er mogelijk is en hoe ze dit moeten aanpakken. Dit heeft tot gevolg dat minder mensen zich laten omscholen, terwijl er juist veel mogelijk is. Bovendien is er momenteel juist veel vraag naar omscholers. De technische sector heeft behoefte aan meer goed opgeleide arbeidskrachten en doet er alles aan om dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Je nu laten omscholen kan dan ook ongelooflijk veel voordelen hebben. Daarom is het noodzakelijk dat er meer informatie wordt gedeeld over de mogelijkheden en op dat vlak valt er nog veel winst te behalen. Tijd om hier alvast een beginnetje mee te maken. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten alvast op een rij.

Betaalde opleiding volgen

Overweeg je om een opleiding installatietechniek volwassenen te starten? Maar weerhoudt het financiële aspect je hiervan? Dan is dit niet zo gek. Juist op latere leeftijd kan het spannend zijn om een geheel nieuwe weg in te slaan. Je zit met vaste lasten, waardoor het lastig is om alles overboord te gooien en een opleiding te starten. Gelukkig is dit vaak ook niet nodig. Het voordeel van een opleiding in de techniek is dat je in de meeste gevallen een betaalde opleiding kunt volgen. Dit betekent dat je bij aanvang van de opleiding al direct salaris ontvangt. Dit salaris groeit met je mee terwijl je meer ervaring en kennis opdoet. Hierdoor is de overstap minder groot.

Wist je dat er zelfs speciale opleidingsinstituten beschikbaar zijn voor technische omscholers? Zij werken nauw samen met technische bedrijven om zo meer personeel op te leiden voor de technische arbeidsmarkt. Goed voorbeeld is omscholer en detacheerder Strevon. Zij streven ernaar om hun studenten door een leer/werktraject binnen 1,5 jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. De opleiding wordt volledig vergoed en men krijgt direct betaald bij aanvang van de opleiding. De kans is bovendien groot dat je bij het leerbedrijf kan blijven werken na het behalen van de opleiding. Als je hier een bbl opleiding techniek volgt, dan is de baanzekerheid dus ook erg goed.

Vraag advies

Heb je altijd al affiniteit gehad met de techniek, maar heb je nooit de stap durven te wagen om hier ook daadwerkelijk werk van te maken? Dan is het verstandig om eerst de benodigde informatie te verzamelen. Het is een gemiste kans als je de mogelijkheden niet eerst onderzoekt en beoordeeld. Wat is er precies mogelijk? Waar kan je terecht? Je kunt bij veel scholen ook geheel vrijblijvend een gesprek aanvragen of zelfs een dagje komen proefdraaien.

Je zou natuurlijk ook de stoute schoenen aan kunnen trekken en een ervaringsdeskundige om hulp kunnen vragen. Knoop eens het gesprek aan met iemand die zich de afgelopen jaren heeft omgeschoold naar de techniek. Je kunt met hen in contact komen door een school te contacteren of wat onderzoek te doen op social media. Hoe meer je te weten komt, hoe makkelijker het is om straks een weloverwogen beslissing te nemen.