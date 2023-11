Amsterdamse AEX-index sluit met winst, Adyen koploper

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met winst gesloten, waarmee iets werd goedgemaakt van de daling een dag eerder. Betalingsverwerker Adyen ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak. Verzekeraar Aegon deed een klein stapje terug na de winst van een dag eerder.

De AEX sloot 0,6 procent hoger op 758,59 punten. Op donderdag verloor de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent door zorgen over de Amerikaanse economie. De MidKap klom 0,8 procent tot 864,28 punten. Op de aandelenmarkten in Frankfurt, Parijs en Londen werden plussen tot 1,3 procent op de koersenborden gezet.

Adyen prijkte bovenaan de AEX met een winst van 2,2 procent, gevolgd door staalconcern ArcelorMittal (plus 2,1 procent). Muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) en chemicaliƫndistributeur IMCD waren hekkensluiters met minnen tot 1,5 procent. Aegon zakte 0,2 procent. Het aandeel won een dag eerder nog 2,5 procent dankzij een sterk kwartaalbericht.

In de MidKap werd de kopgroep gevormd door apothekentoeleverancier Fagron en metalenspecialist AMG met plussen tot 3,8 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 1 procent) borduurde voort op de winst van donderdag na goed ontvangen nieuwe doelstellingen. In de index voor middelgrote fondsen waren er twee dalers, koffieproducent JDE Peet’s en logistiek vastgoedbedrijf CTP die tot 1,1 procent inleverden.

Op Beursplein 5 stond ook Ajax (plus 0,5 procent) in de belangstelling. De beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub hield vrijdag zijn aandeelhoudersvergadering. Zowel sportief als zakelijk gaat het Ajax dit seizoen niet voorspoedig. De onrust ontstond onder meer door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Naar hem loopt nog een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers. De nieuwe commissarissen van Ajax wilden nog geen oordeel vellen over de kwestie rond Mislintat.

In Stockholm ging Volvo Car 11 procent onderuit. Het Chinese moederbedrijf Zhejiang Geely heeft een deel van zijn belang in de Zweedse autofabrikant verkocht.

De olieprijzen toonden herstel na de stevige daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 75,31 dollar. Brentolie werd 3,4 procent duurder op 79,99 dollar per vat. De euro was 1,0876 dollar waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder.