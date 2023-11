Apple gaat tekstberichten naar Android-toestel makkelijker maken

Apple gaat de uitwisseling van tekstberichten tussen iPhones met het Google-besturingssysteem Android makkelijker maken. IPhones kunnen voortaan ook sms’jes naar Android-gebruikers via een wifi-verbinding sturen en niet alleen via mobiele netwerken. Ook kunnen ze straks grotere video- en fotobestanden verzenden en eenvoudiger groepsgesprekken bedienen.

Google had grote druk op Apple uitgeoefend om de nieuwe technologie over te nemen. Google had eerder ook al een app ontwikkeld die gebruikers moet helpen om makkelijker over te stappen van een iPhone naar een Android-smartphone.