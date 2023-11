Duits treinverkeer rijdt bijna overal weer normaal na staking

Het treinverkeer in Duitsland is vrijdagochtend vroeg weer grotendeels hervat. Dat zegt de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Donderdag zorgde een staking van Duitse machinisten en ander spoorpersoneel ervoor dat treinritten in het land massaal uitvielen.

“De langeafstands- en regionale treinen rijden sinds vanochtend bijna overal weer zoals normaal”, schrijft Deutsche Bahn vrijdagochtend op X. Donderdagavond om 18.00 uur was de staking voorbij, maar daarna duurde het nog enkele uren voor het spoorvervoer weer opgestart was. Dat leidde ook in de avond en nacht van donderdag op vrijdag nog tot uitvallende ritten en vertragingen.

Ook internationale treinen van Nederland naar Duitsland kwamen donderdag te vervallen door de staking op het Duitse spoor, zei de NS.

Spoorvakbond GDL wil met de staking de druk op de spoorwegmaatschappij opvoeren om in te stemmen met zijn eisen, waaronder een loonsverhoging en een inflatiecompensatiebonus. Donderdag kondigde de Duitse spoorwegmaatschappij aan dat een “nooddienstregeling” was gestart, waarbij slechts 20 procent van de diensten werd gereden.

De staking begon woensdag en is de eerste waarschuwingsactie van GDL in het geschil met Deutsche Bahn. De eerste onderhandelingsronde eindigde vorige week zonder overeenstemming van de partijen. De volgende ronde gesprekken staat eind volgende week gepland in Berlijn, maar het is nog onduidelijk of dat overleg doorgaat.