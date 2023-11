Duitsland verlengt energieprijsplafond tot april

Duitse huishoudens krijgen ook deze hele winter nog steun bij het betaalbaar houden van hun energierekening. Het Duitse parlement is akkoord met de verlenging van het prijsplafond met drie maanden tot eind maart. Dat is een maand korter dan de regering wilde.

De Europese Commissie moet nog officieel goedkeuring geven voor het steunpakket, maar had al laten weten alleen een verlenging tot eind maart te steunen. Bij dat standpunt sloot de Duitse Bondsdag zich aan. Zo blijft de maximumprijs voor gas voorlopig op 12 eurocent per kilowattuur en voor stroom op 40 eurocent per kilowattuur.

Eigenlijk zou het prijsplafond eind 2023 eindigen, net zoals de vergelijkbare Nederlandse maatregel. De gasprijzen zijn al lang niet meer zo hoog als halverwege 2022. Toch vindt Duitsland een verlenging van het prijsplafond raadzaam. Het risico van een nieuwe energiecrisis zou namelijk nog altijd aanwezig zijn door het voortduren van de oorlog in Oekraïne.