Europese netbeheerders verwachten geen energietekort in Nederland

Nederlandse energiebedrijven hebben hun voorraden voor de winter goed op orde. De Europese organisatie van stroomnetbeheerders ENTSO-E verwacht de komende maanden geen leveringsproblemen.

Nederland beschikt over goedgevulde gasopslagen en goede verbindingen met omliggende landen. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT waarschuwde eerder dat het sluiten van gas- en kolencentrales en de overstap naar hernieuwbare energie voor “grotere risico’s voor de leveringszekerheid” kan zorgen.

TenneT is nu een stuk optimistischer vanwege de voordelen die de onderling verbonden elektriciteitssystemen bieden en door de goede samenwerking met andere Europese netbeheerders. Waakzaamheid is echter geboden, volgens TenneT, omdat de situatie op de elektriciteitsmarkten voortdurend verandert.

Elders in Europa kunnen zich wel problemen voordoen, zegt ENTSO-E. Zo zijn de gascentrales in Ierland en Noord-Ierland sterk verouderd en beschikken Malta en Cyprus niet over goede verbindingen met het elektriciteitssysteem op het vasteland.