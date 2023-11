Financial Times: OPEC+ overweegt verdere verlaging olieproductie

Oliekartel OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, overweegt een verdere verlaging van de olieproductie om zo de prijzen aan te jagen. Volgens zakenkrant Financial Times wordt gedacht aan een verlaging met een miljoen vaten per dag.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd gedaald, nadat die in september nog flink waren gestegen door zorgen over een krap aanbod. De prijzen liggen nu op het laagste niveau in ongeveer vier maanden. Kort na de aanval van Hamas op Israël gingen de prijzen nog even flink omhoog door vrees op de markt voor escalatie van de oorlog en verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten. Maar die zorgen zijn naar de achtergrond verdwenen.

De OPEC+ zou nu dus verder willen ingrijpen in de productie door nog minder olie te gaan oppompen. De landen van de OPEC+ hebben al de productie verminderd, terwijl Saudi-Arabië zijn eigen productie vrijwillig met een miljoen vaten heeft verlaagd. Rusland heeft op zijn beurt een exportbeperking van 300.000 vaten per dag.

De OPEC+ gaat later deze maand vergaderen in Wenen over de productie. Het kartel heeft onlangs gezegd dat de oliemarkt gezond is, ondanks de gedaalde prijzen en dat een “overdreven negatief sentiment” en “speculanten” hebben gezorgd voor de prijsdalingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg vrijdag 4 procent tot 75,82 dollar en Brentolie werd ook 4 procent duurder, op 80,56 dollar per vat.