Gotthardtunnel in december deels open voor passagierstreinen

De Gotthardtunnel in Zwitserland wordt in december weer deels heropend voor passagierstreinen, na een ernstig ongeluk met een goederentrein in augustus. Volgens de Zwitserse spoorwegen rijden vanaf 10 december in de weekenden passagierstreinen door ’s werelds langste spoortunnel. Op andere dagen van de week mag er alleen goederenvervoer door.

De 57 kilometer lange tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen werd op 10 augustus gesloten nadat een ontspoorde trein het spoor en de infrastructuur ernstig had beschadigd. Daardoor is maar één van de twee tunnelbuizen beschikbaar voor treinen. De herstelwerkzaamheden hebben lang geduurd, want er moest 8 kilometer aan rails worden vervangen.

Passagierstreinen worden nu nog omgeleid via andere routes. De Zwitserse spoorwegen verwachten dat het nog tot september volgend jaar kan duren voordat de Gotthardtunnel weer volledig operationeel is.