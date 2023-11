Kledingverkoper Gap uitblinker op Wall Street na cijfers

Kledingverkoper Gap was vrijdag een uitblinker op de beurzen in New York. Het bedrijf, bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Dat werd door beleggers op Wall Street beloond met een koerssprong van bijna 31 procent.

Applied Materials behoorde juist tot de dalers met een min van 4 procent. De fabrikant van chipapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar dat werd overschaduwd door een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. Volgens persbureau Reuters wordt Applied Materials ervan verdacht producten te hebben verkocht aan de Chinese chipproducent SMIC die op een zwarte lijst staat. Het bedrijf heeft daarmee mogelijk de Amerikaanse exportbeperkingen naar China geschonden.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 34.947,28 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4514,02 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 14.125,48 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten daarmee de derde winstweek op rij in de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente.

Apple bleef onveranderd. Volgens nieuwswebsite Axios is de iPhone-producent voorlopig gestopt met advertenties op X vanwege antisemitische berichten op het socialemediaplatform. Ook technologieconcern IBM (min 0,1 procent) heeft zich teruggetrokken van X.

Elon Musk, eigenaar van X en topman van Tesla, ligt onder vuur om antisemitisme op X. Het Witte Huis veroordeelde hem van “weerzinwekkende promotie” van antisemitisme. Aandeelhouders van Tesla hebben kritiek geuit op Musk, omdat ze vrezen dat de reputatie van het elektrische automerk geschaad kan worden. Tesla won 0,3 procent.

ChargePoint zag 35,5 procent aan beurswaarde verdampen. De aanbieder van oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen verlaagde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal. Ook werd de topman per direct vervangen door de huidige operationele directeur.

De olieprijzen toonden herstel na de stevige daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent meer op 75,76 dollar. Brentolie werd 4 procent duurder op 80,51 dollar per vat. Oliekartel OPEC+ zou overwegen de productie verder te verlagen om de prijzen te stutten.

De euro was 1,0907 dollar waard, tegen 1,0876 dollar bij het slot in Europa.