Topman Sam Altman van ChatGPT-moeder OpenAI ontslagen

Topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is ontslagen. Het bestuur van OpenAI zegt geen vertrouwen meer in hem te hebben als leider van het bedrijf. Altman wordt op tijdelijke basis opgevolgd door technologiedirecteur Mira Murati.

In een verklaring stelt OpenAI dat zijn ontslag volgt op onderzoek waaruit bleek dat “hij niet consistent openhartig was in zijn communicatie naar het bestuur en dat daardoor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden werd gehinderd”. “Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in zijn vermogen om leiding te blijven geven aan OpenAI.”

Het in 2015 opgerichte OpenAI is een belangrijke speler op de markt voor kunstmatige intelligentie. ChatGPT werd ongeveer een jaar geleden gelanceerd. Inmiddels ondervindt OpenAI steeds meer concurrentie van grote techbedrijven, zoals Google-moeder Alphabet, die ook aan AI werken.