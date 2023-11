500 medewerkers OpenAI: of voltallig bestuur weg, of wij weg

Zo’n 500 medewerkers van OpenAI dreigen op te stappen, tenzij alle huidige leden van de raad van bestuur vertrekken. Dat staat in een brief van het personeel, meldt persbureau Reuters.

Afgelopen vrijdag werd topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI onverwacht ontslagen, omdat het bestuur van OpenAI het vertrouwen in hem was kwijtgeraakt. Hij was volgens het bestuur niet altijd openhartig in zijn communicatie, aldus een verklaring. OpenAI-medeoprichter Greg Brockman stapte vervolgens uit protest over het ontslag van Altman zelf op.

Altman gaat nu aan de slag bij softwareconcern Microsoft, maakte Microsoft-topman Satya Nadella bekend. Volgens Nadella gaat Altman samen met de opgestapte OpenAI-president Brockman leiding geven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie.