Adema: schade blauwtong te klein voor compensatie

De schapenhouderij kan de schade die het blauwtongvirus aanricht ook zonder schadeloosstelling wel overleven, denkt demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij vindt het aandeel van de dieren dat aan de veeziekte sterft “nog te weinig” om daarvoor te compenseren.

Het blauwtongvirus grijpt al maanden om zich heen bij geiten, runderen maar met name schapen in Nederland. 5 procent van de schapen is al aan de ziekte overleden. De kleine mugjes of knutten die het virus overbrengen, worden met het invallen van de winter wel minder actief. Daardoor zijn er minder besmettingen tot het voorjaar aanbreekt en de ziekte waarschijnlijk met hernieuwde kracht weer toeslaat – als er tegen die tijd nog geen vaccin is ontwikkeld.

Adema moet “eerlijkheidshalve zeggen” dat alle aandacht nu ook is gericht op de zoektocht naar een vaccin. Als dat er komende lente nog niet is, komt het voortbestaan van de schapenhouderij mogelijk alsnog op het spel te staan, zegt de minister na overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Of dreigen bijzondere schapenrassen te verdwijnen.

“Dan zullen we iets moeten”, zegt hij op de vraag naar mogelijke compensatie. “Dan zullen we toch weer met elkaar in gesprek moeten om te kijken wat we kunnen doen.” In het aanspreken van het Europese fonds voor tegenslagen voor landbouwers ziet hij weinig. Wel kijkt hij nog naar andere Europese potjes. Maar als daaruit te putten valt, dan zal dat volgens hem “relatief beperkt” zijn.