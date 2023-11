AEX lijkt vlak te beginnen, focus op verkiezingen en Fed-notulen

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsweek. In Amsterdam zal de aandacht van beleggers onder meer uitgaan naar de parlementsverkiezingen, die woensdag worden gehouden. Wereldwijd letten beleggers vooral op de notulen van de meest recente rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag op het programma staan.

Die aantekeningen van de Fed verschaffen mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen. De Fed hield begin deze maand voor de tweede keer op rij een rentepauze en beleggers hopen dat de centrale bank nu echt klaar is met verhogen van de leenkosten om de inflatie te bestrijden. Op de financiƫle markt wordt zelfs gespeculeerd op een renteverlaging in de loop van volgend jaar.

De Amerikaanse beurzen kennen daarnaast een verkorte handelsweek. Wall Street blijft donderdag dicht voor Thanksgiving en is op koopjesfestijn Black Friday een halve dag geopend. De beurzen in New York gingen afgelopen week voor de derde week op rij omhoog door de verwachting dat het rentetarief in de grootste economie ter wereld niet verder zal worden verhoogd.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag overwegend winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong toonde herstel en klom 1,4 procent na het forse verlies op vrijdag. Alibaba won ruim 1 procent. Vrijdag raakte het Chinese tech- en webwinkelconcern nog zo’n 10 procent aan waarde kwijt door tegenvallende cijfers en het staken van het plan om de clouddivisie apart naar de beurs te brengen. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager door winstnemingen. Eerder op de dag tikte de Japanse hoofdindex nog het hoogste niveau in 33 jaar aan.

Het Italiaanse Microtest, dat inmiddels meer dan 95 procent van de aandelen van de Nederlandse toeleverancier voor de chipsector RoodMicrotec in handen heeft, liet weten dat er vrijdag 15 december voor het laatst gehandeld kan worden in RoodMicrotec. Op 18 december zal het bedrijf van de Amsterdamse beurs worden gehaald.

De olieprijzen gingen omhoog na het stevige herstel op vrijdag. Oliekartel OPEC+, geleid door Saudi-Arabiƫ en Rusland, zou volgens mediaberichten een verdere verlaging van de olieproductie overwegen om de prijzen aan te jagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 76,59 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 81,28 dollar per vat. De euro noteerde op het hoogste niveau sinds eind augustus en was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0876 dollar op vrijdag.