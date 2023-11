Bayer verliest miljarden aan beurswaarde na reeks tegenslagen

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer heeft maandag miljarden aan marktwaarde zien verdampen op de beurs in Frankfurt. Het aandeel werd bijna een vijfde goedkoper en zakte naar het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd. Bayer raakte door het grootste koersverlies voor het bedrijf ooit zo’n 7,6 miljard euro aan beurswaarde kwijt. De koersval volgde op twee grote tegenslagen voor het concern in korte tijd.

Zo kondigde Bayer zondag aan een belangrijk onderzoek naar het veelbelovende antistollingsmiddel asundexian te staken door een gebrek aan werkzaamheid van het medicijn. Die aankondiging kwam twee dagen nadat Monsanto, een dochterbedrijf van Bayer, door een jury in de Amerikaanse staat Missouri was veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 1,5 miljard dollar.

Bayer is sinds de overname van Monsanto in 2018 verwikkeld geraakt in een lange reeks van rechtszaken over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, dat het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat en kanker zou veroorzaken. De jury in Missouri oordeelde dat het concern de miljardenvergoeding moet betalen aan drie Roundup-gebruikers die kanker zouden hebben gekregen door gebruik van het middel.

Bayer verklaarde in beroep te gaan tegen het vonnis en benadrukte dat het product veilig is. Twee jaar geleden zette het bedrijf al 16 miljard dollar opzij om de meer dan 100.000 zaken rond Roundup op te lossen. Bayer is momenteel ook verwikkeld in een Roundup-proces voor een jury in Philadelphia. De uitspraak in die zaak wordt later deze maand of begin december verwacht. In december begint ook een andere Roundup-zaak in Californië en de komende maanden zullen er nog minstens drie andere zaken in Philadelphia beginnen.