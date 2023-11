Bundesbank: opnieuw krimp in vierde kwartaal voor Duitse economie

De Duitse economie zal in het vierde kwartaal van dit jaar waarschijnlijk opnieuw krimpen, waarmee het land in een recessie zou belanden. Dat verwacht de Duitse centrale bank. De grootste economie van Europa worstelt met name met een zwakke buitenlandse vraag waardoor de industrie en export worden geraakt, maar ook met de hoge inflatie en gestegen rente.

In het derde kwartaal was al lichte krimp te zien van 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Bij twee kwartalen met economische krimp op rij is sprake van een technische recessie. De Bundesbank zegt in zijn maandelijkse rapport dat het herstel van die recessie ook moeizaam zal verlopen.

Wel ziet de centrale bank in Frankfurt voorzichtige signalen dat het volgend jaar beter kan gaan. Zo wijst de Bundesbank op de sterke arbeidsmarkt, fors hogere lonen en stabilisering van het economisch vertrouwen. Dat zou kunnen leiden tot een stijging van de consumentenbestedingen. Mogelijk kan ook het dieptepunt bij de buitenlandse vraag voorbij zijn, al is de Bundesbank hier erg voorzichtig over.