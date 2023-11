Chipbedrijf Besi sluit op hoogste stand ooit in bijna vlakke AEX

Chipbedrijf Besi heeft de stijgende lijn van dit jaar ook maandag doorgezet op de beurs. De toeleverancier van halfgeleiders sloot de eerste handelsdag van de week af als koploper van de AEX-index, met een plus van ruim 2 procent. Dit jaar is Besi al meer dan verdubbeld in waarde, tot een hoogtepunt van ruim 122 euro per aandeel op maandag.

De stemming op de beursvloeren was verder afwachtend. In Amsterdam gaat de aandacht van beleggers later deze week onder meer uit naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Wereldwijd letten beleggers vooral op de notulen van de meest recente rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag op het programma staat.

De AEX sloot met een winst van 0,1 procent op 759,47 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 859,06 punten. Frankfurt en Londen verloren 0,1 procent. Parijs won 0,2 procent.

Shell hoorde met een plus van ruim 1 procent tot de koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat het olie- en gasconcern dicht bij een akkoord is over het uitbaten van een gasveld voor de kust van Trinidad en Tobago.

Prosus profiteerde in de AEX-index van koersherstel in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 1,4 procent. Ook kwam de techinvesteerder met een positieve vooruitblik voor de winst van de komende tijd.

Universal Music Group (UMG) stond daarentegen opnieuw onderaan met een verlies van 1,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever ging voor de zevende dag op rij omlaag (min 1 procent). Dat is de slechtste reeks van de afgelopen twee jaar.

RoodMicrotec daalde 1,5 procent. Het Italiaanse Microtest, dat inmiddels meer dan 95 procent van de aandelen van de Nederlandse toeleverancier voor de chipsector in handen heeft, liet weten dat er vrijdag 15 december voor het laatst gehandeld kan worden in RoodMicrotec. Op 18 december zal het bedrijf van de Amsterdamse beurs worden gehaald.

In Frankfurt kelderde Bayer 18 procent. Het Duitse chemieconcern is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van bijna 1,6 miljard dollar in een Amerikaanse rechtszaak over zijn onkruidmiddel Roundup, dat het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat en kanker zou veroorzaken.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 77,82 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 82,79 dollar per vat. De euro noteerde op het hoogste niveau sinds eind augustus en was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0876 dollar op vrijdag.