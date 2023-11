Cruise-topman stapt op na verlies licentie ‘robotaxi’

Topman Kyle Vogt van het in zelfrijdende auto’s gespecialiseerde bedrijf Cruise heeft ontslag genomen. Zijn vertrek volgt op het verlies van de licentie van het dochterbedrijf van General Motors om zelfrijdende auto’s te mogen laten rijden in de staat Californië.

Vogt, die zijn vertrek zondag laat in een bericht op X bevestigde, zei dat hij van plan is tijd door te brengen met zijn gezin en enkele nieuwe ideeën te onderzoeken. “Cruise is nog maar net begonnen en ik geloof dat er een grote toekomst voor ons ligt”, zei hij. Vogt werd in februari 2022 formeel benoemd tot topman van Cruise, nadat zijn voorganger, Dan Ammann, in december 2021 vertrok.

Cruise haalde eerder deze maand al zijn zogeheten robotaxi’s met en zonder bestuurder van de weg na het opschorten van de vergunning voor de robotaxi’s in Californië. Het Department of Motor Vehicles in Californië trok de vergunning in, omdat Cruise videobeelden zou hebben achtergehouden van een ongeluk waarbij een voetganger in San Francisco werd aangereden.

Cruise had vierhonderd zelfrijdende taxi’s in de stad San Francisco en nog eens tweehonderd in Austin, Houston en Phoenix. Er lopen meerdere onderzoeken naar de veiligheid van de auto’s. Eerder waren er al twee incidenten waarbij de zelfsturende auto’s niet leken te wijken voor voetgangers.