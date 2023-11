Israëlische werkloosheid loopt op door oorlog tegen Hamas

Het aantal mensen zonder werk in Israël is afgelopen maand fors gestegen door het uitbreken van de oorlog tegen Hamas. Het percentage tijdelijk werklozen liep in oktober op tot een kleine 10 procent, een ruime verdubbeling ten opzichte van september. Dat kwam onder andere doordat mensen uit het grensgebied met Gaza moesten vertrekken na de aanvallen van Hamas.

Ook werden bijna 400.000 Israëlische reservisten opgeroepen voor het leger. Het aantal mensen met onbetaald verlof liep mede daardoor op met ongeveer 80.000, blijkt uit overheidscijfers. In oktober zaten ruim 428.000 Israëliërs in ieder geval tijdelijk zonder werk, tegenover een kleine 164.000 een maand eerder.

Israël had voor de oorlog een lage werkloosheid van een paar procent, wat bijdroeg aan de sterke economische groei. Door de escalatie van het conflict krimpt de economie in de laatste maanden van dit jaar waarschijnlijk. De economische groei voor dit hele jaar zal daardoor lager zijn dan verwacht en uitkomen op zo’n 2,3 procent.