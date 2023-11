Kunstmestfabrikant Yara gaat deel CO2-uitstoot onderzees opslaan

Kunstmestfabrikant Yara gaat vanaf 2026 een deel van de eigen CO2-uitstoot onderzees opslaan. Van de uitstoot van 3,2 miljoen ton CO2 in het Zeeuwse Sluiskil gaat over enkele jaren 800.000 ton naar Noorwegen om op kilometers diepte te worden opgeslagen. Die techniek is volgens het industriebedrijf goed voor de helft van de geplande CO2-reductie in 2030.

Met de investering is 194 miljoen euro gemoeid. Het is voor het eerst dat afgevangen CO2 naar een ander land wordt verscheept om daar te worden opgeslagen.

Het afvangen van CO2 is niet onomstreden. Sommige wetenschappers zijn bang dat deze techniek gebruikt wordt als uitstel om niet van fossiele brandstoffen af te hoeven stappen. Het Noorse Yara ziet het zogeheten Carbon Capture & Storage (CCS) echter als “een belangrijk onderdeel” van de Europese verduurzamingsplannen.

Van de 3,2 miljoen ton CO2 die Yara in een normaal jaar uitstoot, wordt volgens de kunstmestproducent 1,4 miljoen ton gebruikt voor bijvoorbeeld bubbels in frisdrank en bier. Na het onderzees opslaan van 800.000 ton vanaf 2026 gaat nog 1 miljoen ton aan CO2 de lucht in. In 1990 stootte het bedrijf nog 5,2 miljoen ton CO2 uit in Sluiskil. Yara is daarnaast ook een grote uitstoter van stikstof.

Eerder dit jaar maakte demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekend met een aantal van de grootste vervuilers eerste voorzichtige klimaatafspraken te hebben gemaakt. Hier hoorde ook Yara bij. Uiteindelijk wil Den Haag bindende afspraken met de sector.