Ontslagen OpenAI-topman Sam Altman aan de slag bij Microsoft

De ontslagen topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI gaat aan de slag bij softwareconcern Microsoft. Dat heeft Microsoft-topman Satya Nadella gezegd. Volgens Nadella gaat Altman samen met de opgestapte OpenAI-president Greg Brockman leiding geven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie.

Altman werd vrijdag onverwacht ontslagen, omdat het bestuur van OpenAI het vertrouwen in hem was kwijtgeraakt. Hij was volgens het bestuur niet altijd openhartig in zijn communicatie, aldus een verklaring. OpenAI-medeoprichter Brockman stapte vervolgens uit protest over het ontslag van Altman zelf op.

Grote investeerders in OpenAI, waaronder Microsoft, hadden volgens bronnen juist druk uitgeoefend op het bedrijf om Altman weer terug te laten keren. Maar inmiddels heeft OpenAI al een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd, namelijk Emmett Shear. Hij is medeoprichter en voormalig topman van videostreamingsite Twitch.

Nadella zegt op berichtendienst X dat Microsoft snel de middelen zal vrijmaken die Altman en Brockman nodig hebben om succesvol te zijn. Hij verklaarde verder uit te kijken om Shear en zijn team te leren kennen en dat Microsoft toegewijd blijft aan het partnerschap met OpenAI. Microsoft bezit bijna de helft van OpenAI.