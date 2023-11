Ook postmedewerkers voegen zich bij Tesla-staking in Zweden

Postmedewerkers zijn gestopt met het bezorgen van post en pakketten naar Tesla-werkplaatsen in Zweden. Ze voegen zich daarmee bij monteurs en havenmedewerkers die staken tegen de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Tesla zou weigeren een collectieve loonovereenkomst met de monteurs te tekenen.

Volgens de Zweedse vakbond Seko wordt het bezorgen en ophalen van post via pakketdiensten PostNord en CityMail geblokkeerd bij alle Tesla-werkplaatsen in Zweden. Dit betekent dat losse onderdelen niet geleverd kunnen worden bij de werkplaatsen, zegt de vakbond van dienstverlening- en communicatiemedewerkers.

Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden voor het eerst hun werk neer. Daar kwamen havenmedewerkers bij, die uit sympathie voor de monteurs het laden en lossen van Tesla-auto’s in Zweden blokkeerden.

In het Zweedse arbeidsmarktmodel is bijna 90 procent van alle Zweedse werknemers via collectieve arbeidsovereenkomsten gegarandeerd van standaardlonen en arbeidsvoorwaarden.