Prosus op kop in licht lagere AEX, platenlabel UMG onderaan

Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De techinvesteerder profiteerde van het koersherstel in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 1,6 procent. Muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) stond daarentegen opnieuw onderaan met een verlies van 2,5 procent.

De stemming op de beursvloeren bleef afwachtend. In Amsterdam zal de aandacht van beleggers deze week onder meer uitgaan naar de Tweede Kamerverkiezingen, die woensdag worden gehouden. Wereldwijd letten beleggers vooral op de notulen van de meest recente rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag op het programma staan.

Die aantekeningen van de Fed verschaffen mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen. De Fed hield begin deze maand voor de tweede keer op rij een rentepauze en beleggers hopen dat de centrale bank nu echt klaar is met verhogen van de leenkosten om de inflatie te bestrijden. Op de financiƫle markt wordt zelfs gespeculeerd op een renteverlaging in de loop van volgend jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 757,97 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 862,40 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. Parijs won 0,2 procent.

Naast Prosus stond informatieleverancier Wolters Kluwer in de kopgroep van de AEX, met een winst van 0,7 procent. Betaalbedrijf Adyen, verfconcern AkzoNobel en chipmachinefabrikant ASML behoorden tot de dalers, met minnen tot 0,9 procent. Bij de kleinere bedrijven maakte speciaalchemiebedrijf Avantium een opvallende koerssprong van 11 procent.

RoodMicrotec daalde 1,2 procent. Het Italiaanse Microtest, dat inmiddels meer dan 95 procent van de aandelen van de Nederlandse toeleverancier voor de chipsector in handen heeft, liet weten dat er vrijdag 15 december voor het laatst gehandeld kan worden in RoodMicrotec. Op 18 december zal het bedrijf van de Amsterdamse beurs worden gehaald.

In Frankfurt kelderde Bayer 14 procent. Het Duitse chemieconcern is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van bijna 1,6 miljard dollar in een Amerikaanse rechtszaak over zijn onkruidmiddel Roundup, dat het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat en kanker zou veroorzaken.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 76,51 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 81,08 dollar per vat. De euro noteerde op het hoogste niveau sinds eind augustus en was 1,0924 dollar waard, tegen 1,0876 dollar op vrijdag.