Schiphol verwerkte in oktober fors meer reizigers

Het aantal vliegtuigpassagiers op Schiphol is afgelopen maand fors doorgegroeid. Een van de grootste luchthavens van Europa had in oktober 5,8 miljoen reizigers, wat 18 procent meer is dan vorig jaar. In september ging het nog om een stijging van 11 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het aantal vluchten via Schiphol steeg minder hard dan het aantal passagiers, met 14 procent. Vooral Europese bestemmingen namen in populariteit toe. Intercontinentale vluchten trokken 12 procent meer mensen dan een jaar eerder, vluchten binnen Europa 21 procent.

De meeste passagiers gingen naar Groot-Brittanniƫ (269.000), gevolgd door Spanje (259.000). Ook Italiƫ, de Verenigde Staten en Griekenland waren populair.

Het vrachtverkeer via Schiphol kende een krimp. Er waren 15 procent minder volledige vrachtvluchten, maar het volume daalde slechts met 3 procent.