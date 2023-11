The Information: Sam Altman niet terug als directeur van OpenAI

De ontslagen topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI keert niet terug bij het bedrijf als directeur, meldt de website The Information. Pogingen van leidinggevenden binnen het bedrijf om hem terug te halen, hebben geen succes gehad.

Emmett Shear, medeoprichter van videostreamingsite Twitch, zal het stokje tijdelijk overnemen als interim-directeur, aldus het bericht, waarin medeoprichter en bestuurslid Ilya Sutskever wordt geciteerd.

Altman werd vrijdag onverwacht ontslagen omdat het bestuur van OpenAI het vertrouwen in hem was kwijtgeraakt. Hij was volgens het bestuur niet altijd openhartig in zijn communicatie, aldus een verklaring.

Zondag zou hij samen met de opgestapte president en medeoprichter Greg Brockman van OpenAI op het hoofdkantoor in San Francisco zijn geweest op uitnodiging van Mira Murati. De technologiedirecteur werd vrijdag na ontslag van Altman benoemd tot tijdelijk bestuursvoorzitter van OpenAI. Maar haar toenadering tot Altman lijkt dus geen succes te hebben gehad.

Grote investeerders in OpenAI, waaronder Microsoft, hadden volgens bronnen juist druk uitgeoefend op het bedrijf om Altman weer terug te laten keren. Zo zou topman Satya Nadella van Microsoft zijn steun aan Altman hebben uitgesproken.

Ook binnen OpenAI was er onrust ontstaan door het ontslag van Altman. Brockman is uit protest opgestapt, zeiden ingewijden. Mogelijk kunnen meer mensen vertrekken bij het bedrijf.

Volgens persbureau Bloomberg hadden Altman en het bestuur meningsverschillen over onder meer veiligheid van kunstmatige intelligentie, snelheid van technologische ontwikkeling en vercommercialisering van OpenAI.

OpenAI werd in 2015 opgericht, mede door Altman en Elon Musk. ChatGPT werd ongeveer een jaar geleden gelanceerd, wat heeft geleid tot een enorme toename van de interesse in kunstmatige intelligentie.