Aandacht voor update Prosus en Fed-notulen op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar een voorlopig handelsbericht van Prosus. De techinvesteerder, die deel uitmaakt van de AEX-index, sprak daarin van een aanzienlijke groei van de winst per aandeel in de eerste helft van zijn boekjaar. Op 29 november zal het bedrijf de volledige halfjaarcijfers presenteren.

Beleggers kijken daarnaast vooral uit naar de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die na sluiting van de Europese beurshandel naar buiten komen. Die aantekeningen bieden mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank. De Fed hield de rente bij de vergadering begin deze maand opnieuw onveranderd en op de financiële markten wordt gehoopt dat de centrale bank klaar is met renteverhogingen. In december vergadert de Fed opnieuw over het rentetarief in de Verenigde Staten.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag, waarbij met een schuin oog wordt gekeken naar de Nederlandse verkiezingen op woensdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De Aziatische aandelenmarkten liet dinsdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent.

Op het Damrak kwam B&S Group met een update van strategie voorafgaand aan zijn beleggersdag. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens wil in de komende drie jaar een jaarlijkse omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent en 40 procent van de winst uitkeren als dividend.

Speciaalchemiebedrijf Avantium maakte bekend een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met supermarktketen Albert Heijn voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Financiële details werden niet vermeld.

Pharming meldde de eerste patiënt in een klinische leniolisib-studie met kinderen van één tot zes jaar te hebben behandeld. Op termijn zal de biotechnoloog in de VS, Japan en de EU studies verrichten naar de veiligheid, verdraagbaarheid en effectiviteit van leniolisib bij vijftien kinderen van één tot zes jaar met een bevestigde diagnose van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro zette de opmars voort en noteerde op 1,0956 dollar, tegen 1,0942 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 77,25 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 81,73 dollar per vat.