BioNTech: Europees patent vaccinmaker Moderna ongeldig verklaard

Het Europees Octrooibureau heeft het mRNA-patent van de Amerikaanse vaccinmaker Moderna ongeldig verklaard. Dat meldt het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech. Moderna heeft BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer vorig jaar aangeklaagd voor het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Volgens Moderna zouden de twee bedrijven die beschermde technologie zonder toestemming hebben gebruikt bij het ontwikkelen van hun eigen coronavaccin.

“We begrijpen en verwelkomen het besluit van het Europees Octrooibureau om Moderna’s Europese patent in te trekken”, stelde het Duitse biotechbedrijf in een verklaring. “De beslissing is belangrijk, omdat wij van mening zijn dat deze en andere patenten van Moderna niet voldoen aan de vereisten en nooit hadden mogen worden verleend.”

Moderna begon in 2010 al aan de ontwikkeling van de mRNA-techniek. Die techniek is gebaseerd op een nagemaakt stukje van de genetische code van het virus: het messenger-RNA of mRNA. Als dat in het lichaam van een gezonde persoon wordt ingebracht herkent dat het alsof het de eigenlijke ziekte is en gaat het antilichamen aanmaken.

Het bedrijf eist van BioNTech en Pfizer onder meer een schadevergoeding voor de verkopen van hun coronavaccin in rijke landen en wil dat de bedrijven een licentie nemen op de door Moderna ontwikkelde technieken.