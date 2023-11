Cryptobeurs Binance stond transacties toe met IS, Hamas en Al Qaeda

Cryptobeurs Binance heeft transacties met organisaties als Islamitische Staat, Hamas en Al Qaeda toegestaan. Daarbij heeft het bedrijf nagelaten om melding te doen van deze verdachte transacties. Dat staat in de aanklachten die dinsdag bekend werden gemaakt.

Het zou gaan om minstens 1,1 miljoen transacties met een waarde van meer dan 898 miljoen dollar. “Binance werd deels de grootste cryptobeurs ter wereld vanwege de misdaden die het beging – nu betaalt het een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de Verenigde Staten”, zegt procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring.

Die boete is ruim 4 miljard dollar. “Binance kneep een oogje toe voor wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst”, stelt de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen in een verklaring. “Door opzettelijke fouten kon er via het platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen.”

Binance heeft al ingestemd de boete te betalen, als onderdeel van een deal met het ministerie van Justitie. Daaronder valt ook het bekennen van schuld. Topman Changpeng Zhao treedt op zijn beurt af bij het bedrijf en betaalt een boete van 50 miljoen dollar. Ook hij bekent schuld, namelijk aan het overtreden van antiwitwasregels.

The Wall Street Journal meldde eerder dinsdag al dat de deal aanstaande was. Volgens de Amerikaanse krant kan Binance hierdoor in bedrijf blijven. Dat zal gebeuren onder Richard Teng, die Zhao als topman zal opvolgen. Teng was al werkzaam voor Binance.