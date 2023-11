Deel financieel dienstverleners voldoet niet aan vergunningseisen

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen en dat kan het belang van klanten schaden. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek. De toezichthouder vindt het belangrijk dat dit verbetert, omdat deze tussenpersonen veel invloed hebben op de financiële beslissingen van consumenten.

“De uitkomsten zijn teleurstellend”, zegt de toezichthouder over hun onderzoek naar de bedrijfsvoering van tussenpersonen, bijvoorbeeld financieel adviseurs en hypotheekadviseurs. Volgens de AFM zijn niet alle financieel dienstverleners aangesloten bij klachtenloket Kifid of hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook is niet overal de informatiebeveiliging op orde.

“Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten”, benadrukt de AFM. Dat een deel van de financieel dienstverleners zich daar niet aan houdt, gaat volgens de financiële waakhond “ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering”.

Ook zegt de AFM dat samenwerkingen met freelancers niet altijd volgens de regels verlopen en er soms geen medewerkers zijn met de benodigde diploma’s om klanten advies te mogen geven over specifieke diensten en producten.