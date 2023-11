Deliveroo hoeft van Britse rechter niet te praten met vakbond

Maaltijdbezorger Deliveroo hoeft in het Verenigd Koninkrijk niet te onderhandelen met een vakbond over de salarissen en arbeidsvoorwaarden van bezorgers. De hoogste rechtbank van het land oordeelde dat de bezorgers niet in loondienst zijn bij het bedrijf. Daarom kan de bond Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) niet optreden als onderhandelaar namens de Britse bezorgers.

Officieel zijn de mensen die voor Deliveroo in het Verenigd Koninkrijk rondrijden zelfstandig ondernemers, maar IWGB probeert die bezorgers al jaren te laten erkennen als werkenden in loondienst. Tot nu toe was dat tevergeefs. Bij de Supreme Court in Londen beargumenteerde de vakbond dat Deliveroo ingaat tegen de mensenrechten van de bezorgers, door geen collectieve salarisonderhandelingen met het bedrijf toe te staan.

Maar ook het eindoordeel in deze Britse zaak luidt dat er geen sprake is van een dienstverband voor de Deliveroo-bezorgers. Daardoor is het artikel van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens waarop IWGB zich beroept volgens de rechter niet van toepassing op de maaltijdbezorgers.

In Nederland oordeelde de Hoge Raad in maart juist dat bezorgers van Deliveroo wel werknemers waren, en geen freelancers. Deliveroo was toen al vertrokken van de Nederlandse markt. Maar volgens vakbond FNV, dat de zaak tegen het internetbedrijf had aangespannen, kon die uitspraak nog van belang zijn voor navorderingen. Ook zou de uitspraak belangrijk zijn in andere kwesties waarbij het discutabel is of bedrijven zelfstandig ondernemers, of feitelijke werknemers inschakelen.