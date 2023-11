Jumbo moedigt keuze vleesvervangers aan met prijsverlagingen

Na een mislukte proef met vleesvervangers naast echte vleesproducten in hetzelfde schap, gaat Jumbo nu de prijzen van zijn niet-dierlijke producten verlagen om ze aan de man te brengen. De huismerk-vleesvervangers van de supermarktketen zullen voortaan niet duurder zijn dan vergelijkbare vleesvarianten, maakte het bedrijf bekend.

“Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van Jumbo om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren”, stelt het concern. Uiterlijk in 2030 wil het bedrijf dat 60 procent van de eiwitten die ze verkoopt plantaardig is.

Volgens Jumbo is een van de barrières voor de consument om voor vleesvervangers te kiezen de prijs. Het assortiment vleesvervangers van het Jumbo-huismerk bestaat uit tientallen producten, waaronder vegetarische kipstukjes, vegan kruimgehakt en diverse soorten burgers.

Vorige maand werd bekend dat Jumbo geen vleesvervangers meer gaat aanbieden naast echte vleesproducten in hetzelfde schap. Dat had de supermarktketen besloten na een pilot in zeven winkels. “Het had onvoldoende effect”, gaf een woordvoerster toen aan. Mensen die normaal gesproken vegetarisch eten, hadden meer moeite de producten terug te vinden, terwijl vleeseters zich nauwelijks lieten verleiden tot een andere keuze.