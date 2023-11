Moderna verliest op Wall Street na ongeldig maken Europees patent

Moderna eindigde dinsdag tussen de verliezers op de beurzen in New York. Dat gebeurde na melding van het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech dat het Europees Octrooibureau het mRNA-patent van de Amerikaanse vaccinmaker ongeldig had verklaard. Het aandeel daalde 2,3 procent.

Moderna klaagde BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer vorig jaar nog aan voor het schenden van patenten. Moderna begon in 2010 al aan de ontwikkeling van de mRNA-techniek. Maar volgens het bedrijf zouden BioNTech en Pfizer die beschermde technologie zonder toestemming hebben gebruikt bij het ontwikkelen van hun eigen coronavaccin.

Beleggers keken dinsdag verder vooral uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank “voorzichtig te werk willen gaan” bij toekomstige rentestappen. Daarbij werd een voorwaarde gesteld: de rente in de VS zou in de toekomst voorzichtig verhoogd kunnen worden, maar alleen als er uit informatie blijkt dat de inflatie onvoldoende naar beneden gaat.

De notulen leidden tot relatief kleine minnen op de Amerikaanse beurzen. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 35.088,29 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,2 procent tot 4538,19 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omlaag tot 14.199,98 punten.

Microsoft daalde 1,2 procent. Het softwareconcern sloot een dag eerder nog op de hoogste koers ooit. Dat gebeurde nadat topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI aan de slag zou gaan bij Microsoft. In hoeverre dat nog steeds het plan is, is niet duidelijk. Zo zou Altman volgens bronnen die spraken met persbureau Bloomberg in gesprek zijn over een terugkeer bij OpenAI.

Winkelbedrijven Lowe’s en Best Buy stonden eveneens tussen de verliezers, met minnen van respectievelijk 3,1 procent en 0,7 procent. Beide bedrijven verlaagden de omzetverwachting voor het hele jaar. Bouwketen Lowe’s zag dat consumenten minder uitgaven aan doe-het-zelfprojecten, waardoor de verkopen sterker dan verwacht daalden. Elektronicaketen Best Buy merkte ook dat mensen minder uitgaven.

De euro, die maandag nog op het hoogste niveau sinds eind augustus stond, was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0927 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie bleef gelijk in prijs op 77,84 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 82,51 dollar per vat.