Onderzoek: woningen door klimaatrisico mogelijk fors minder waard

Woningen in Nederland zijn door klimaatrisico’s mogelijk tot 325 miljard euro minder waard, waarschuwt Calcasa. Volgens de marktonderzoeker wordt de waarde van een woning tot nu toe vooral bepaald door vraag en aanbod, locatie en omvang en hebben klimaatrisico’s slechts een beperkte invloed op de huizenprijzen. Calcasa onderzocht echter wat de mogelijke waardevermindering zou kunnen zijn indien natuurrampen worden meegenomen in de prijzen.

In Nederland staan ongeveer 8,2 miljoen woningen met een totale waarde van zo’n 3,3 biljoen euro. Toezichthouder AFM waarschuwde eerder deze maand al over de risico’s door klimaatverandering en gaf aan dat deze moeten worden meegenomen in de prijzen van huizen.

Aangezien een groot deel van Nederland onder zeeniveau ligt en er veel rivieren lopen, is er risico op overstromingen. Daarnaast stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Iets meer dan de helft van de Nederlandse woningen loopt volgens Calcasa momenteel een risico op overstroming. De waarde van deze groep woningen bedraagt bijna 1,7 biljoen euro.

Naast overstromingen neemt ook het risico op wateroverlast door hevige buien toe, wat kan leiden tot schade aan woningen. Iets meer dan 3 miljoen woningen lopen een risico op wateroverlast. Deze woningen hebben momenteel een totale woningwaarde van ruim 1,2 biljoen euro.

In de gemeente Amsterdam kan het mogelijke waardeverlies van woningen door klimaatrisico’s oplopen tot bijna 22 miljard euro en in Rotterdam tot ruim 10 miljard euro. In Den Haag zou de woningwaarde met bijna 8,5 miljard euro kunnen dalen op het moment dat klimaatrisico’s worden meegerekend. Utrecht is nog gevoeliger voor klimaatrisico’s dan Rotterdam en Den Haag. De totale woningwaarde zou daar kunnen dalen met ruim 11 miljard euro.