Ook Drenthe geeft miljoenensubsidie aan Groningen Airport Eelde

De toekomst van Groningen Airport Eelde is verzekerd nu ook de provincie Drenthe de komende tien jaar in totaal bijna 23 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt aan het vliegveld. De provincie Groningen, die evenals Drenthe 30 procent van de aandelen bezit, besloot vorige maand al garant te staan voor de kosten voor beveiliging en verbetering van de brandweer.

Het vliegveld in het Noord-Drentse Tynaarlo wordt in beide provincies gezien als belangrijk voor het vestigingsklimaat. De Drentse coalitie van BBB, VVD, CDA en PvdA schreef dit jaar al in haar akkoord positief te staan tegenover het verlenen van de subsidie voor de zogeheten niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB) van 4,5 miljoen euro voor de komende tien jaar, mits daar verduurzaming tegenover staat.

“Ik ben verheugd dat we als college laten zien onze belofte uit het coalitieakkoord waar te maken”, zegt gedeputeerde Jisse Otter (BBB) over het behoud van de “belangrijke voorziening voor de Noord-Nederlandse infrastructuur. Onder andere de donor- en traumavluchten zijn hierin van belang en vanuit economisch oogpunt zien we dat het vliegveld bedrijvigheid aantrekt. Daarbij is het een broedplaats voor de verduurzaming van de luchtvaart, hierin zijn we uniek in Nederland.”

Groningen Airport Eelde verwacht vanaf 2025 kostendekkend te kunnen opereren met de bijdrage van de provincies. Het vliegveld denkt te kunnen groeien naar 350.000 passagiers per jaar, het maximale aantal in zowel de oude als de nieuwe vergunning. Dit jaar zijn het er naar schatting 140.000. Onder meer Transavia, Corendon en TUI maken er gebruik van.

Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot zei na het Groningse besluit al dat de provinciale subsidies “de komende tien jaar de zekerheid geven de continu├»teit te waarborgen.” Dat is ook nodig voor de onderbouwing voor het aanvragen van de nieuwe vergunning. Zij verwacht dat de Schiphol Group op termijn een minderheidsbelang gaat nemen in Groningen Airport Eelde.

De Drentse en Groningse Provinciale Staten moeten nog instemmen met de subsidieverlening, maar dat wordt als een formaliteit beschouwd.