OpenAI voert ‘intense discussies’ om bedrijf bij elkaar te houden

De top van OpenAI voert “intense discussies” om het bedrijf bij elkaar te houden, stelt vicedirecteur globaal beleid Anna Makanju in een memo aan de medewerkers van het bedrijf. De memo volgt op een brief waarin bijna al het personeel aankondigde te vertrekken als het bestuur niet aftreedt.

Vrijdag werd topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI onverwacht ontslagen, omdat het bestuur geen vertrouwen meer in hem had. Hij was volgens het bestuur niet altijd openhartig in zijn communicatie. Maandagochtend werd bekend dat hij aan de slag gaat bij softwareconcern Microsoft, om daar leiding te geven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Het personeel is het niet eens met de gang van zaken en wil Altman terug als topman, schreven ze in de brief gericht aan het bestuur van OpenAI.

“We kunnen jullie verzekeren dat ons belangrijkste doel het herenigen van OpenAI blijft en dat er actief discussies aan de gang zijn”, zegt Makanju volgens persbureau Bloomberg in de memo.

Een van de ondertekenaars van de brief van het OpenAI-personeel is bestuurslid Ilya Sutskever. Hij is medeverantwoordelijk voor het vertrek van Altman, maar zegt nu spijt te hebben. “Ik betreur ten zeerste mijn deelname aan de handelingen van het bestuur. Het was nooit mijn bedoeling om OpenAI schade te berokkenen. Ik hou van alles wat we samen hebben opgebouwd en ik zal er alles aan doen om het bedrijf te herenigen”, schrijft Sutskever op X.

Greg Brockman, medeoprichter van OpenAI, stapte na het ontslag van Altman zelf ook op en gaat samen met hem aan de slag bij Microsoft. Het bestuur van OpenAI heeft Emmett Shear aangesteld als nieuwe topman. Hij is medeoprichter en voormalige baas van videostreamingsite Twitch.