Winkelbedrijven Lowe’s en Best Buy zakken op Wall Street

De winkelbedrijven Lowe’s en Best Buy behoorden dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Bij bouwketen Lowe’s daalden de verkopen afgelopen kwartaal sterker dan verwacht, doordat consumenten minder uitgeven aan doe-het-zelfprojecten. Het bedrijf werd daardoor ook negatiever over de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd 2 procent lager gezet.

Ook Best Buy verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan verwacht, maar de verkopen vielen tegen. Volgens het concern wachten consumenten vooral op aanbiedingen tijdens het aanstaande koopjesfestijn Black Friday. Het aandeel verloor 6,7 procent.

Beleggers kijken verder uit naar de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen van de centrale bank. De Fed hield de rente bij de bijeenkomst begin deze maand opnieuw onveranderd en op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank klaar is met de renteverhogingen. In december vergadert de Fed opnieuw over het rentetarief in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 35.108 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 4537 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 14.214 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten maandag voor de vijfde dag op rij hoger.

Beleggers wachten daarnaast op de resultaten van chipbedrijf Nvidia, die na de slotbel op Wall Street worden bekendgemaakt. Nvidia (min 0,8 procent) is een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en tikte maandag al de hoogste koers ooit aan. De onderneming is dit jaar al bijna 250 procent in beurswaarde gestegen door het optimisme rond AI en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Ook Microsoft verloor 1 procent. Het softwareconcern sloot maandag nog op de hoogste koers ooit nadat bekend was geworden dat de ontslagen topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI aan de slag gaat bij Microsoft.

De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0942 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 77,33 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 81,80 dollar per vat.